Kim cruza en tren la frontera con China para asistir al desfile militar con Xi y Putin

La confirmación del cruce fronterizo en su tren blindado, realizado por la mañana, se suma al anuncio de su partida, el lunes, desde Pionyang a Pekín por parte de la agencia estatal KCNA.

Kim se embarcó en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial para asistir al desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la plaza de Tiananmen, en lo que supone su debut en un evento multilateral de líderes y en medio de expectativas de cumbres bilaterales y trilaterales con el mandatario chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladímir Putin.

La KCNA señaló que Kim viaja acompañado de dirigentes del gobernante del Partido de los Trabajadores y altos funcionarios, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son-hui.

Un asesor presidencial del Kremlin afirmó recientemente que, durante el desfile, Kim y Putin estarán justo a un lado del líder chino, en lo que supondría una potente imagen de alineamiento entre los tres países frente a Estados Unidos y sus aliados.

El viaje de Kim a China, el primero desde 2019, también busca reforzar los lazos con Pekín, que se habían deteriorado por fortalecimiento de la cooperación militar entre el hermético país peninsular y Moscú, el cual se consolidó con un acuerdo que incluye la cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión y con la movilización de tropas norcoreanas para participar en la invasión de Ucrania.

Antes de su partida, Kim visitó el lunes un instituto especializado en el desarrollo de motores de combustible sólido para misiles balísticos intercontinentales (ICBM), según otro informe de la KCNA publicado este martes.

Supuso la primera vez que Corea del Norte habla del desarrollo de misiles de próxima generación Hwasong-20, con una empuje máximo de 1.960 kilonewtons. También mencionó que el nuevo motor puede ser usado en la línea previa de Hwasong-19.

El reporte del desarrollo de un nuevo ICBM justo antes del desfile en Pekín parece ser una forma de promover su músculo militar nuclear y de misiles.