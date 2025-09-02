La Bolsa de Londres cae un 0,87 ante los rumores sobre posibles subidas de impuestos

Londres, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes a la baja y registró una caída del 0,87 % lastrada por los malos resultados de compañías del sector servicios y financieras, que presentaron las mayores bajadas al cierre de la sesión entre rumores sobre una posible subida de impuestos en el país para este otoño.