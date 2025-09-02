La crítica internacional premia 'Ainda estou aqui', del cineasta brasileño Walter Salles

El galardón es otorgado por la Federación Internacional de Críticos de Cine, que este año celebra su centenario, recordó el certamen cinematográfico en un comunicado.

En la votación participaron 739 críticos de 75 países, que eligieron esta coproducción de Brasil y Francia como la mejor entre todas las estrenadas desde el 1 de julio de 2024.

El director asistirá a la gala inaugural, el 19 de septiembre, a recoger el premio, y ese mismo día se programará una proyección de la película.

El propio Salles presentó personalmente la película en la anterior edición del festival de San Sebastián.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'Aún estoy aquí' compitió en el festival de Venecia de 2024, donde obtuvo el premio de mejor guion, el primero de una serie de galardones que llevaron la película hasta ganar el Óscar de mejor película internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, fue candidata a mejor película y mejor actriz, gracias a la interpretación de la brasileña Fernanda Torres. También obtuvo el Goya español de mejor largometraje iberoamericano.