La India dice que las negociaciones comerciales con la UE están en una fase "muy avanzada"

"Hemos alcanzado una fase muy avanzada en las negociaciones de nuestro acuerdo de libre comercio con la UE (...) El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, llegará el 12 de este mes", dijo Goyal a los medios en un evento en Nueva Delhi.

El ministro aseguró que la India y los 27 están logrando "avances muy activos y significativos".

"En cuanto al acuerdo de libre comercio, hemos finalizado los términos de referencia. Ahora fijaremos los próximos pasos y las fechas para iniciar las negociaciones", añadió Goyal.

Preguntado más en detalle sobre el posible acuerdo, el ministro de Comercio indio insistió en que la vocación de Nueva Delhi no es negociar acuerdos comerciales con plazos.

"Sólo negociamos por un buen trato, justo, equitativo y mutuamente beneficioso", dijo Goyal.

Esta declaración coincide además con la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a la India, para reunirse con Goyal y con el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron en febrero de este año, durante la visita de la líder alemana a este país asiático, que el acuerdo entre los dos países concluiría antes de que finalice 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de "un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias" para los dos bloques, así como marcos regulatorios inclusivos y proporcionados para evitar que se restringa el intercambio entre los dos actores.