La presidenta Claudia Sheinbaum atestigua la sesión de instalación del Supremo de México

Además, dijo que el máximo tribunal del país será "un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho".

"Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios", dijo en su discurso Aguilar Ortiz

"Una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, una corte que responda directamente a la ciudadanía. En suma, un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho", añadió.

El discurso de Aguilar Ortiz, por el Poder Judicial, fue atendido por Sheinbaum, como representante del Poder Ejecutivo, y por los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso mexicano, Laura Itzel Castillo y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, del Poder Legislativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sesión solemne de instalación de la nueva SCJN resultó un acto histórico que marcó la entrada en funciones de los nueve ministros electos por voto popular, el pasado 1 de junio, además de la apertura simbólica de las puertas de la Corte al pueblo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro presidente señaló que trabajarán por "una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda, una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación (...) en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia".

En su intervención, Aguilar adelantó que uno de los primeros ajustes que hará será bajar los sueldos de los nueve ministros electos para que ganen menos que Sheinbaum.

"Tan pronto se constituya el Órgano de Administración Judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República (...) lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos (unos 16 millones de dólares).

Y avisó que habrá una revisión de las pensiones de ministros en retiro, que van de 205.000 a 385.000 pesos (11.000 dólares a 20.600 dolares) mensuales, además de proponer la eliminación de apoyos considerados excesivos y gastos superfluos.

Previamente los nueve ministros del Supremo de México, primero que tendrá un presidente de origen indígena con Aguilar Ortiz, y cientos de personas juzgadoras rindieron protesta este lunes en el Senado mexicano.

Horas antes, con la promesa de “sanear” el Poder Judicial, los nueve ministros y ministras de la SCJN recibieron los bastones de mando y servicio de pueblos indígenas y la comunidad afromexicana en el Zócalo de la capital mexicana, la plaza pública más grande del país.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las reformas constitucionales y legales que ha impulsado en el inicio de su gobierno han logrado resarcir el daño provocado en el llamado periodo neoliberal, especialmente la relacionada con el Poder Judicial, alentada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).