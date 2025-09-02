La tormenta tropical Lorena se forma frente a las costas del Pacífico mexicano

En una tarjeta informativa, el SMN explicó que a las 09:15 horas locales (15:15 GMT) la depresión tropical Doce-E se intensificó y transformó en la tormenta tropical Lorena, en el océano Pacífico nororiental.

El centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y 550 km al sureste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El organismo apuntó que el fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 22 km/h.

La tormenta provocará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; y precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán, indicó el SMN.

Además, la entidad pronosticó rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de hasta 3,5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de hasta 60 km/h en el Golfo de California y Sinaloa.

El SMN destacó que las precipitaciones podrían incluir descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante la situación, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El más reciente huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio, como huracán categoría 3, y causó la muerte de un menor de edad, además de caídas de árboles y daños en la infraestructura eléctrica y de viviendas en los estados de Oaxaca y Guerrero.