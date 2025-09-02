La UA expresa "profunda compasión" por el derrumbe que causó más de mil muertos en Sudán

En un comunicado emitido desde su sede en Adís Abeba, la UA afirmó que Youssouf "recibió con profundo pesar la noticia del trágico deslizamiento de tierra ocurrido el 31 de agosto en la aldea de Tasrin".

El presidente de la Comisión (secretariado) transmitió "sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas" y manifestó "su profunda compasión al pueblo de Sudán afectado por esta tragedia".

También subrayó su solidaridad "con el único superviviente, cuya resiliencia inspira respeto y esperanza".

"En estas dolorosas circunstancias, el presidente de la Comisión reafirma la inquebrantable solidaridad de la Unión Africana con las poblaciones afectadas y hace un llamamiento a todas las partes interesadas sudanesas para que silencien las armas y se unan para facilitar la entrega rápida y eficaz de asistencia humanitaria de emergencia a quienes la necesitan", añadió la nota oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según anunció en un comunicado el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, según sus siglas en inglés), grupo armado que controla la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La región de Darfur está compuesta por cinco estados, todos controlados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas con el Ejército regular en una guerra devastadora desde abril de 2023.

El Ejército sudanés sólo domina Al Fasher, capital de Darfur Norte y blanco de ataques de las FAR, mientras que el SLM/A gobierna algunas zonas en los estados de Darfur Central y Norte, y se ha declarado neutral, por lo que no participa en la guerra.