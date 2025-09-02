La UE destina un millón de euros en ayuda a Pakistán tras las inundaciones

“Europa está con Pakistán en medio de las devastadoras inundaciones”, aseguró la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, a través de un mensaje en redes sociales.

La política estonia anunció que la UE ha asignado un millón de euros a Pakistán para “servicios sanitarios, agua y saneamiento, así como para ayudar a los afectados”.

Kallas indicó que había hablado con el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, para transmitirle sus "condolencias por la trágica pérdida de vidas humanas".

El lunes, se contabilizaron al menos 35 fallecidos y casi un millón de evacuados en las últimas horas en el este de Pakistán, tras producirse nuevos episodios de inundaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las últimas inundaciones tuvieron lugar en la provincia de Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán y por donde discurren parte de los ríos Chenab, Ravi y Sutlej, en cuyo cauce, aguas arriba, la India ha liberado las aguas de varias represas, según autoridades paquistaníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), esta es la primera vez en la historia de Pakistán que los tres ríos principales se encuentran en un estado de "superinundación" simultánea.

Los tres ríos fluyen desde la India hacia la provincia paquistaní de Punjab. Las crecidas han desplazado a más de dos millones de personas en 2.200 aldeas, desde el 23 de agosto.

Según un informe de la NDMA publicado el domingo, 862 personas han perdido la vida y 1.147 han resultado heridas por las lluvias e inundaciones en Pakistán desde que comenzó la temporada de monzones el pasado 26 de junio.