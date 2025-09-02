La UICN actualizará su lista de especies amenazadas en su congreso de Abu Dabi en octubre

Ginebra, 2 sep (EFE).- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), conocida especialmente por su registro global con miles de especies amenazadas, adelantó que actualizará esta lista en su congreso en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), que se celebrará del 9 al 15 de octubre.