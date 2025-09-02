Las autoridades de Hamás denuncian el asesinato de otro periodista en Gaza

"El número de periodistas martirizados ha subido a 248 desde el comienzo de la guerra genocida contra la Franja de Gaza, tras el anuncio del martirio del periodista Rasmi Yihad Salem, que trabajaba como fotoperiodista para la Compañía Mediática Al Manara", dijo la Oficina de Medios del Gobierno gazatí en un comunicado.

Según medios palestinos, Salem murió este martes en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes han intensificado los ataques de cara a su anunciada incursión.

Las autoridades de Hamás pidieron en su mensaje a la comunidad internacional y a las organizaciones mediáticas de todo el mundo "condenar los crímenes de la ocupación, disuadirla, procesarla en los juzgados internacionales por sus crímenes, y llevar ante la justicia a los criminales".

Este lunes, cientos de medios de todo el mundo se sumaron a una protesta convocada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en solidaridad con los periodistas palestinos asesinados por Israel en Gaza, donde el país controla todos los accesos y no permite la entrada independiente a la prensa internacional.

La movilización estuvo impulsada RSF y Avaaz para instar a "la protección de los periodistas palestinos en Gaza, la evacuación urgente de aquellos que lo deseen, el fin de la impunidad de los crímenes de Israel contra los reporteros y el acceso independiente de la prensa internacional a la Franja".

La protesta se reflejó en portadas de diarios total o parcialmente negras, báneres en los medios digitales y mensajes de audio o vídeo difundidos por radio y televisión.

Según indicó RSF en su web, 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses. Solo en la noche del 10 al 11 de agosto, las fuerzas israelíes mataron a seis periodistas en un ataque "selectivo y reivindicado" contra el corresponsal de Al-Jazeera en el enclave, Anas al Sharif.