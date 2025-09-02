"Como resultado de acciones decisivas de las unidades del grupo militar Sur, el asentamiento de Fiódorovka en la República Popular de Donetsk fue liberado", reza la nota castrense.

La localidad se encuentra a unos 30 kilómetros al Este de Kramatorsk y Sloviansk, bastión ucraniano protagonista de los primeros conflictos armados en 2014.

El 22 de agosto la parte rusa aseguró haber ocupado tres nuevas localidades en la misma región ucraniana, Volodmírivka y Rusin Yar por la agrupación militar Centro, y Katerínivka por la agrupación militar Sur.

Katerínivska se encuentra a 40 kilómetros al noreste de Sloviansk.

Hoy mismo Defensa comunicó del derribo de 13 drones ucranianos de ala fija sobre la región de Rostov, en el sur de Rusia.

La pasada noche ha sido la más tranquila para los militares que defienden el espacio aéreo de Rusia desde el 28 julio, cuando fueron interceptados y destruidos solo siete drones ucranianos.