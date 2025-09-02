Le Pen reclama a Macron una convocatoria electoral "ultra rápida" para tener presupuestos

Le Pen, que fue acompañada de su lugarteniente y presidente del partido Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, a la cita que le había dado Bayrou para tratar de salvar su puesto y sacar adelante los ajustes que planea para 2026, insistió en declaraciones a la prensa que esa convocatoria electoral se justifica precisamente para que una nueva mayoría pueda elaborar unos presupuestos.

La jefa de la extrema derecha desautorizó los movimientos del primer ministro para tratar de negociar ahora sus presupuestos, porque a su juicio eso lo tendría que haber hecho cuando el 15 de julio anunció sus planes de un ajuste de cerca de 44.000 millones de euros, pero "no lo hizo".

"Si realmente hubiera querido escuchar las reclamaciones de los diferentes partidos políticos lo tendría que haber hecho desde el mes de julio y no como una forma de negociación para si le votan o no la confianza", subrayó.

Bayrou ha convocado el próximo 8 de septiembre una moción de confianza que pretendía que fuera un referendo de principio a la necesidad de hacer ese ajuste de casi 44.000 millones de euros para discutir más tarde el contenido de ese ajuste, pero la oposición en bloque ha anunciado que votará en contra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eso obligará al primer ministro centrista a dimitir inmediatamente y Macron -que ha descartado repetidamente dimitir como le reclama la izquierda radical y como también querría el RN- tendrá que optar entre buscar a otro primer ministro que pueda tener el respaldo de la cámara de diputados o convocar elecciones legislativas anticipadas.