Liberados la mayoría de los estudiantes guineanos retenidos en el aeropuerto de Lisboa

Da Cunha, coordinador del Departamento de Política Educativa de la Asociación de Estudiantes Guineanos de Lisboa, precisó que continúan los esfuerzos para ayudar a quienes quedan dentro del aeropuerto.

"Algunos obviamente pueden tener condiciones para pagar a un abogado, pero otros no", explicó Da Cunha, quien confió en que esta situación se resuelva "lo más rápido posible".

Recordó que los jóvenes, con edades de entre 20 y 30 años, son estudiantes inscritos en universidades de varios puntos del país, como Lisboa, Castelo Branco o Madeira.

"Vamos a continuar exigiendo que nuestros colegas sean liberados, porque son solo estudiantes (...) Vinieron aquí simplemente en el marco de un protocolo de movilidad académica dentro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa", dijo Da Cunha.

Sin mencionar directamente al caso, la Policía de Seguridad Pública (PSP) informó este martes en un comunicado de que ha concluido "el análisis de los procesos relativos al grupo de ciudadanos extranjeros cuya entrada en territorio nacional fue inicialmente rechazada junto a la frontera aérea" del aeropuerto de Lisboa.

Afirmó que han confirmado que esas personas están inscritas en instituciones de educación superior en Portugal y que ha aprobado todos los procesos menos uno que no reúne las condiciones de entrada en el país.

El lunes la PSP hablaba de 34 extranjeros retenidos en el aeropuerto, a diferencia de los 41 afectados que ha denunciado la Asociación de Estudiantes Guineanos de lisboa.

Da Cunha apuntó ayer a EFE que los jóvenes viajaron legalmente con visados de estudiante expedidos por la embajada de Portugal en el país africano, pero al llegar al control policial del aeropuerto se les pidió que presentaran una declaración de responsabilidad, lo que, según los estudiantes, no se les había solicitado en origen.

Dicho documento consiste en una declaración que se presenta ante la Agencia de Migraciones y Asilo de Portugal, donde el migrante afirma que es responsable de que reúne las condiciones para entrar legalmente al país y que puede asumir los gastos que supone su deportación en caso de que sea necesaria.

Estas retenciones se producen cuando el país ibérico está aplicando mayores restricciones migratorias.