Lockheed Martin observa una "tensión natural" de suministros por la fuerte demanda

El director corporativo de la compañía en España y Portugal, Tehmur Khan, destacó este martes que sus clientes están "preocupados por recibir entregas lo más rápido posible", cuando varios países han elevado el gasto militar para alcanzar el 2 % del PIB requerido por la OTAN, además de llegar progresivamente al 5 % en 2035.

Y todo ello en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y conflictos como la guerra en Ucrania, causada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Así, el gasto total en defensa de los veintisiete Estados miembros de la UE llegará al 2,1 % del PIB este 2025, según las previsiones incluidas en el informe anual de la Agencia Europea de Defensa (AED), publicado este martes.

El gasto militar global registró el año pasado una subida "sin precedentes" debido al aumento de la inversión militar en toda Europa, dice un informe de abril pasado del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

La inversión en armas alcanzó el récord de 2,7 billones de dólares, un 9,4 % más interanual, la mayor subida desde al menos el fin de la Guerra Fría, y una cantidad que equivale al 2,5 % del PIB mundial.

Europa, con un gasto de 693.000 millones de dólares y un incremento del 17 %, fue la principal impulsora, seguida por Oriente Medio, aunque las subidas fueron generalizadas.

En un encuentro sobe economía digital y telecomunicaciones, el directivo de Lockheed Martin subrayó en la ciudad española de Santander que la empresa apuesta de manera decidida por lograr una mayor capacidad de ingeniería en Europa.

Y trabaja en colaboraciones con las españolas Navantia, Indra u Oesía, intentando "complementar" las capacidades del gigante estadounidense con estas otras firmas.

En ese sentido, destacó que ve un ecosistema de grandes y medianas empresas españolas con un gran futuro.

Recientemente, la OTAN calculó que España dedica al gasto de defensa el 2 % de su PIB durante 2025, lo que supone que el país cumple por primera vez con el objetivo que los aliados acordaron en 2014 para el decenio posterior.