Los Verdes en Inglaterra y Gales eligen a Zack Polanski como su nuevo líder

Polanski, de 42 años, venció a los candidatos conjuntos, los diputados verdes Adrian Ramsay y Ellie Chowns, por 20.411 votos a favor y 3.705 en contra, según los datos divulgados hoy.

El nuevo líder, cuya formación tiene cuatro diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, prometió en su discurso de la victoria "trabajar a diario para hacer crecer este partido" y rindió homenaje a sus rivales derrotados.

También afirmó que su partido "se enfrentaría al poder y la riqueza" en el Reino Unido.

"Escuchamos a las comunidades más pobres, ya sean migrantes, con discapacidad, trans, trabajadoras, a quien necesite nuestro apoyo, ahí estaremos. Estaremos ahí para amplificar sus voces, para escuchar a las comunidades más marginadas y minoritarias, para hablar con ellas, no por ellas, y desafiar la verdad al poder, para enfrentar el poder y la riqueza en este país", añadió.

Polanski nació en Salford (norte de Inglaterra) en el seno de una familia judía con el nombre de David Paulden, a fin de evitar ser víctima del antisemitismo, pero a los 18 años cambió su nombre.

El despertar político del joven Polanski comenzó mientras estudiaba arte dramático en Atlanta (EE.UU.).

Tras trabajar en proyectos comunitarios de apoyo a personas sin hogar y migrantes, y actuar en producciones teatrales de temática política en el Reino Unido, buscó una vía más formal para el cambio.

Se unió a los liberal demócratas en 2016 y se presentó como concejal en Londres, pero al escuchar la postura de los Verdes sobre los derechos de los refugiados, cambió de afiliación un año después y fue elegido miembro de la Asamblea de Londres en 2021.

Tras ser elegido vicepresidente del Partido Verde en 2022, Polanski sorprendió a la jerarquía del partido al lanzar su candidatura al liderazgo el pasado mayo.

Su estilo comunicativo agresivo y su dominio de las redes sociales le permitieron ganar popularidad rápidamente, y su video anunciando su campaña de liderazgo #BackZack obtuvo 1,5 millones de visualizaciones en la red social X.

A lo largo de una campaña para ser elegido líder, Polanski instó a los Verdes a ser "audaces" e impulsó lo que él califica de movimiento "ecopopulista" de masas, a fin de generar titulares con la misma eficacia que el partido Reform UK de Nigel Farage.