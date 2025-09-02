Macron convoca hoy a los líderes de los partidos que apoyan al Gobierno

París, 2 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este martes en el palacio del Elíseo a los líderes de los partidos centristas y conservadores que apoyan al Gobierno de François Bayrou, que tiene todas las probabilidades de caer el próximo 8 de septiembre en una moción de confianza.