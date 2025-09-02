Modi usa el crecimiento del 7,8 % del PIB indio para lanzar un mensaje de fortaleza a EEUU

"Hace apenas unos días se publicaron las cifras del PIB del primer trimestre de este año. Una vez más, la India ha superado todas las expectativas y evaluaciones. En un momento de preocupación en la economía mundial, con desafíos generados por el egoísmo económico, la India ha logrado un crecimiento del 7,8 %", dijo el primer ministro en el evento Semicon India 2025, que tiene lugar en Nueva Delhi.

Entre los sectores en los que Modi destacó que el crecimiento económico ha sido visible están la manufactura, los servicios, la agricultura y la construcción.

El primer ministro afirmó que la trayectoria de crecimiento de la India está impulsando a este país asiático a convertirse en la tercera economía más grande del mundo.

Esta afirmación de Modi se produce pocos días después de que el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de la India estimase que el PIB indio crecerá un 7,8 % en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-2026, por encima del 6,5 % registrado en el mismo período del ejercicio fiscal anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta estimación se produce en un ámbito de incertidumbre económica global, marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, que ha afectado de lleno a la India, que se ha visto golpeada por aranceles punitivos del 50 % por parte de Washington, por su compra de petróleo ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este escenario, la India ha comenzado a diversificar su búsqueda de socios económicos alternativos a Estados Unidos, su mayor aliado comercial, con reuniones bilaterales con el primer ministro de Japón, Shigero Ishiba, en Tokio; y con los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin.

La India está pujando en los últimos años para establecerse como un mercado clave en materia de semiconductores y empresas como la tecnológica taiwanesa Hon Hai (Foxconn) -el mayor fabricante de productos electrónicos por contrate del mundo- han aumentado su presencia en este país.