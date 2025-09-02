Paraguay recomienda estar en "alerta máxima" ante un caso de influenza aviar en Argentina

Asunción, 2 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay pidió este martes a sus funcionarios, productores y a la población mantenerse en "alerta máxima" para notificar el "avistamiento de aves enfermas o muertas", ante los informes de las autoridades sobre un caso de influenza aviar en la provincia Entre Ríos, en el noreste de Argentina.