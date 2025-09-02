Petro propondrá en la ONU la creación de fuerza de paz para que entre a Palestina

Bogotá, 2 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que en enero próximo, cuando su país entre a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, propondrá la creación de una "fuerza armada de paz" para Palestina.