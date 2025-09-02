Piden ayuda urgente tras deslizamiento tierra que dejó más de mil muertos en oeste Sudán

"Insto a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico", dijo Minawi en un mensaje en su cuenta en las redes sociales.

Enfatizó que "la tragedia es mayor de lo que nuestro pueblo puede soportar por sí solo", lamentando que "hemos perdido a un gran número de personas en un desastre natural devastador y ofrecemos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias".

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en la aldea de Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según anunció en un comunicado en las últimas horas un movimiento armado que controla la zona.

La nota del llamado Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, según sus siglas en inglés) afirmó que "la información preliminar indica que todos los habitantes de la aldea (Tasrin), estimados en más de mil personas, perdieron la vida, con excepción de un solo sobreviviente".

Subrayó que la zona donde ocurrió la tragedia "quedó completamente arrasada", e instó a "las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales e internacionales y a la conciencia humana viva para que nos ayuden a recuperar de entre los escombros los cuerpos de los muertos, cuyo número se estima en más de mil hombres, mujeres y niños".

Yebel Marra, donde está ubicada la aldea Tasrin, es una cadena montañosa volcánica, con los picos más altos de Sudán, y su área abarca los estados de Darfur del Norte, Central y Sur.

Esa zona de conflicto activo es conocida por ser el bastión principal del SLM/A, liderado por Abdelwahid Nour.

Por su parte, el Consejo Supremo, controlado por el Ejército sudanés, que gobierna en Jartum, "lamentó profundamente" este martes en un comunicado "la pérdida de las víctimas del deslizamiento de tierra en Jebel Marra, que se cobró la vida de cientos de civiles inocentes como consecuencia de las fuertes lluvias en la región".

También se ofreció para "destinar todos los recursos posibles para brindar apoyo y socorro a los afectados por este doloroso desastre".

La región de Darfur está compuesta por cinco estados, todos controlados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas con el Ejército regular en una guerra devastadora desde abril de 2023.

En esa inmensa región occidental, el Ejército sudanés solo controla la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte y blanco de ataques casi a diario de las FAR, mientras que el SLM/A, de Abdelwahid Nour, gobierna algunas zonas en los estados de Darfur Central y Norte, y se ha declarado neutral, por lo que no participa en la guerra.