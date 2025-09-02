Putin califica ante Fico de "completa sandez" un posible ataque ruso a un país de la UE

"En lo que se refiere a los agresivos planes de Rusia en relación a Europa, quiero subrayar una vez más que son una completa sandez que no tienen absolutamente ninguna base", dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en Pekín y transmitida en directo por la televisión rusa en víspera del 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón.

Putin acusó a los europeos, a los que calificó de "especialistas en películas de terror", de intentar provocar continuamente "la histeria sobre que Rusia se plantea supuestamente atacar a Europa".

"Yo creo que para una persona sensata esto es una clara provocación o (un caso de) total incompetencia (...) Rusia nunca ha tenido, no tiene, ni tendrá deseo de atacar a nadie", afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que para Rusia "es inadmisible" el ingreso ucraniano en la OTAN, mientras que nunca se ha opuesto a la entrada del país vecino en la UE, algo que Fico también respaldó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y es que acusó a la Alianza Atlántica de intentar "absorber" a "prácticamente todo el espacio postsoviético", lo que incluye Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Teníamos que reaccionar", dijo y volvió a insistir en que la futura seguridad de Ucrania no puede ser garantizada "a costa de la Federación Rusa".