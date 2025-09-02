Putin dice que Rusia puede cooperar con EEUU y Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos e incluso con Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas en la homónima región ucraniana anexionada por Moscú en septiembre de 2022.