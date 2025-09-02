Rusia firma con China un acuerdo para construir un nuevo gasoducto y venderle más gas

En declaraciones a medios rusos al término de la reunión que celebraron los líderes los tres países, Vladímir Putin, Xi Jinping y Ukhnaa Khurelsukh, Miller destacó que la construcción de este gasoducto y del llamado Unión-Oriente, que incluye el de tránsito por Mongolia y la correspondientes infraestructuras en China, será el mayor proyecto mundial en el sector del gas, tanto por tamaño como por inversiones.

Miller indicó que el acuerdo contempla suministros para un período de 30 años y destacó que Gazprom suscribió un acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) para incrementar de los actuales 38.000 a 42.000 millones de m³/año los suministros de gas a través del gasoducto Fuerza de Siberia.