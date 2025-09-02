Sánchez y Starmer sellarán en Londres una relación estratégica entre España y Reino Unido

Sánchez se reunirá con Starmer en el 10 de Downing Street, residencia del primer ministro, en su primera visita institucional a un homólogo británico desde que accedió en 2018 a la Presidencia del Gobierno español.

Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces al Reino Unido, no hubo esa reunión con Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro, políticos conservadores.

La visita del miércoles cobra más significado después de cerrarse en junio el acuerdo de España, el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar, colonia británica en el sur de España, tras el 'brexit', y que está a la espera de ratificación en diciembre.

Con ese acuerdo sobre la mesa, así como con la cumbre de mayo entre la UE y el Reino Unido que fijó una nueva relación entre ambas partes, los gobiernos español y británico han estado trabajando para impulsar la relación bilateral con motivo de la visita de Sánchez.

El resultado de esa labor, según el Gobierno español, será la rúbrica del citado acuerdo bilateral, que fijará una colaboración estratégica entre los dos países en diversos ámbitos.

Entre ellos el económico y comercial, ya que los dos países consideran que aún hay potencial para seguir incrementando sus relaciones, que no se vieron afectadas por el 'brexit'.

En 2024 España exportó a Reino Unido por valor de 23.800 millones de euros e importó por valor de 10.000 millones, y es el segundo proveedor de servicios de este país tras Estados Unidos.

Tras la reunión de Sánchez y Starmer, se firmará un memorando para poner en valor cómo reforzar las relaciones económicas y empresariales e impulsar proyectos con empresas de ambos países.

También habrá una mesa redonda empresarial organizada en Downing Street con representantes de empresas de los dos países, que estará encabezada por los respectivos ministros de Economía, Carlos Cuerpo (España) y Rachel Reeves (Reino Unido), y a la que se sumarán al final Sánchez y Starmer.

En su cita en Londres, además de las relaciones bilaterales, ambos mandatarios abordarán otros asuntos como los movimientos migratorios, la guerra en Ucrania o la situación en Oriente Medio después de que el primer ministro del Reino Unido haya avanzado su intención de reconocer este mes a Palestina como Estado.