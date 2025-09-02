Seúl eleva a 2.000 los soldados norcoreanos caídos en Rusia

Durante la reunión a puerta cerrada de la comisión parlamentaria de inteligencia, el NIS señaló que Pionyang ha enviado hasta la fecha unos 15.000 efectivos a Rusia, y que prepara un tercer despliegue de unos 6.000 hombres, incluidos 1.000 de zapadores que ya llegaron al frente, según informaron legisladores de los dos principales partidos citados por la agencia local de noticias Yonhap.

La estimación actualizada de 2.000 muertes representa un fuerte aumento respecto a la cifra previa de 600 reportada en abril pasado por el propio NIS.

El NIS indicó también que el líder norcoreano Kim Jong-un tiene previsto llegar por la tarde a Pekín para asistir al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se celebrará el miércoles y que también contará con la asistencia de Putin.

El Kremlin afirmó recientemente que estaban considerando sostener una cumbre bilateral entre ambos mandatarios al margen del evento.

El NIS también prevé que Kim presencie el desfile justo a un lado de Xi Jinping y Putin. Asimismo, indicó que existe la posibilidad de que vaya acompañado de su esposa Ri Sol-ju y su influyente hermana Kim Yo-jong.

Agregó que el régimen norcoreano prepara para octubre un gran desfile militar con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.