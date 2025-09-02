Supremo mexicano nombra en su primera sesión a miembros de órgano administrativo judicial

El máximo tribunal del país, el primero electo por voto popular, entró en funciones el lunes, y tras varias ceremonias de investidura, los nueve ministros de la Corte llevaron a cabo una sesión privada durante la medianoche.

En la sesión, los ministros jueces designaron por unanimidad a los integrantes del OAJ, que será la máxima autoridad administrativa judicial en México, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), producto de la reforma que también dio lugar a la elección de jueces el pasado 1 de junio de 2024.

Los miembros del OAJ designados por la Corte son Catalina Ramírez Hernández, Lorena Josefina Pérez Romo y José Alberto Gallegos Ramírez, apuntó la SCJN en un comunicado.

A los tres perfiles nombrados por el Poder Judicial, se suman otros dos miembros del OAJ, Néstor Vargas Solano y Surit Berenice Romero, designados por el Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

"Los integrantes del OAJ durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y la presidencia será rotatoria cada dos años", apuntó la Corte.

Vargas Solano, quien presidirá el órgano los primeros dos años, fue propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras colaborar con ella cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

En noviembre de 2022, Vargas enfrentó denuncias por acoso y abuso sexual por parte de una excolaboradora del gobierno de la capital; no obstante, en agosto de 2023 la Fiscalía local decidió no proceder legalmente contra el acusado por falta de pruebas.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de Sheinbaum, eliminó, entre otros puntos, el CJF.

Las funciones del CJF fueron redistribuidas entre el órgano de administración judicial, -encargado de la administración y carrera judicial-, y el TDJ, -responsable de la vigilancia y disciplina de todos los juzgadores del país-, cuyos integrantes sí fueron electos por voto popular.