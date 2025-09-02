Talibanes piden ayuda internacional tras devastador terremoto que deja más de 800 muertos

"Esto es una gran tragedia. Muchas personas necesitan atención médica urgente y tratamiento continuo", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman Amar, quien detalló que no solo los heridos del seísmo requieren cuidados, sino también quienes sufren enfermedades posteriores como infecciones, desnutrición o problemas de salud mental.

"Por ello, hacemos un llamamiento a las organizaciones sanitarias internacionales para que den un paso al frente y presten asistencia en colaboración con el Emirato Islámico de Afganistán", añadió.

Mientras los talibanes reclaman cooperación directa con su administración, el pedido de ayuda choca con el aislamiento internacional del Emirato Islámico, ya que la mayoría de países occidentales canaliza la asistencia a través de la ONU y organizaciones humanitarias por temor a una desviación de fondos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, liberó 5 millones de dólares del Fondo de Emergencia de la organización para atender las necesidades más urgentes. Naciones Unidas prepara además un llamamiento internacional de fondos y advirtió que los recursos humanitarios actuales son "insuficientes" para responder a la magnitud de la crisis.

El Reino Unido anunció una ayuda de un millón de libras (1,35 millones de dólares) canalizada a través de agencias de la ONU y la Federación Internacional de la Cruz Roja, mientras que la Unión Europea aseguró que su equipo de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) ya está sobre el terreno.

La India ha enviado 1.000 tiendas de campaña y 15 toneladas de alimentos a Kabul, y ha prometido más envíos en los próximos días, según confirmó el ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, en su cuenta de X.

Otros países han mostrado su solidaridad sin ofrecer aportes concretos. China dijo estar dispuesta a cooperar "según las necesidades de Afganistán y dentro de su capacidad", mientras que Irán ofreció suministros médicos y Estados Unidos transmitió sus condolencias.

El seísmo, con epicentro en la provincia oriental de Nangarhar, fronteriza con Pakistán, ha dejado a miles de familias sin hogar y a comunidades enteras incomunicadas por los deslizamientos de tierra. Naciones Unidas calcula que unas 12.000 personas se han visto directamente afectadas.

La catástrofe golpea a un Afganistán con una economía frágil bajo el régimen talibán, aislado del sistema financiero internacional, con fondos congelados en el exterior y sin capacidad fiscal para responder a emergencias. El país depende casi por completo de la ayuda humanitaria, que en los últimos dos años se ha reducido drásticamente por el aislamiento político del Gobierno de facto.