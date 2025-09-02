Trump: "Si ven algo realmente malo; culpen a la inteligencia artificial"

Durante una conferencia de prensa, Trump dijo que "probablemente (el video) es generado con IA", luego de que un reportero se acercara para mostrarle el corto viral donde se muestra una bolsa negra al ser arrojada desde una ventana de la residencia presidencial en Washington, que deberían estar siempre cerradas y blindadas por motivos de seguridad.

El mandatario bromeó en el momento y agregó que "las ventanas están blindadas y son a prueba de balas. Mi esposa se quejaba el otro día y me dijo que le encantaría que entrara aire fresco, pero no se puede".

Trump señaló que "los problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que tienen cosas buenas y cosas malas" y finalizó que si pasa algo muy malo hay que "simplemente culpar a la IA", después de rechazar también las noticias virales de este fin de semana que anunciaban su muerte y que estaban usando un doble para encubrirlo.