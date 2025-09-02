Ucrania recupera dos pueblos en Donetsk y pierde otro localidad junto a Dnipropetrovsk

Kiev, 2 sep (EFE).- Ucrania ha informado en las últimas horas de la reconquista de dos pueblos de la región de Donetsk que estaban en manos rusas, al tiempo que la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState ha dado como ocupada por Rusia una tercera localidad también de Donetsk situada junto a la región vecina de Dnipropetrovsk.