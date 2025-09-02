Ucrania recupera dos pueblos en Donetsk y pierde otro localidad junto a Dnipropetrovsk

Las dos localidades recuperadas por Ucrania son Novoekonomichne y Udachne. Su liberación ha sido anunciada por el Estado Mayor ucraniano en sus redes sociales.
DeepState ha informado a su vez de la toma por parte de los rusos del pueblo de Voskrésenka.
Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó este martes la conquista del municipio ucraniano de Fiódorovka, a unos 30 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk.
Estas dos ciudades son los dos principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk. Rusia trata de ocuparlas para expandir su control sobre la región.
