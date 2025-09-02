Un juez federal dicta que el despliegue de las tropas en Los Ángeles violó la ley federal

El magistrado Charles Breyer, de la corte federal para el distrito norte de California en San Francisco, falló a favor de las autoridades estatales al considerar que la decisión del mandatario viola el Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

"El juicio demostró que los Demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo era ocultada por armaduras de protección) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus", aseguró el magistrado.