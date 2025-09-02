Un nuevo ataque ruso con drones deja un muerto cerca de Kiev

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 120 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas en varias regiones del norte, el sur, el centro y el este del país.

Otros 30 drones impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó además de la caída de fragmentos de esos aparatos interceptados en otras 5 localizaciones.

Las autoridades locales de Bila Tserkva, en la región de Kiev, han informado de la muerte de una persona en el ataque ruso.

Según la administración militar regional de Kiev, el ataque provocó daños en infraestructuras industriales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es la segunda noche consecutiva que Rusia ataca esta localidad del sur de la capital ucraniana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este último ataque ruso también ha tenido como objetivos las regiones de Odesa, en el sur, y Sumi, fronteriza con Rusia y situada en el noreste de Ucrania.