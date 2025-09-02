Un partido opositor venezolano respalda el ataque de EE.UU. a una embarcación con drogas

A través de X, el partido, que forma parte de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, expresó su respaldo a esta acción que, aseguró, demuestra que el Estado venezolano "es una amenaza para la región y el mundo".

"Habrá justicia. Habrá libertad", dijo VP en la red social, donde compartió el vídeo publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que muestra a una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser destruida con un misil.

En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

El republicano afirmó que once "narcoterroristas" murieron en el ataque y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por su Administración.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para, dijo, combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".