Vuelven a Barcelona los barcos pequeños de la flotilla de Gaza a causa del mal tiempo

En un comunicado, la flotilla explica este martes que estos barcos no podrán seguir por su pequeño tamaño, si bien "la misión sigue en marcha" con las otras quince embarcaciones.

No es el primer revés que sufre la misión solidaria, pues ya el domingo, horas después de partir de Barcelona, tuvieron que regresar por el mal pronóstico de lluvia y tormentas en la costa mediterránea española, así como por tareas pendientes de intendencia.

Finalmente, el lunes por la tarde, la flotilla zarpó de nuevo con ayuda humanitaria y rumbo a Gaza para denunciar el bloqueo de Israel, que impide la entrada y distribución de alimentos para la población palestina.

Entre las 300 personas enroladas en esta misión se encuentra la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, quien apeló a la "resistencia" de la ciudadanía debido al "fracaso" de los gobiernos con el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza.

También participa en la expedición la exalcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, quien recordó que esta ciudad fue "la primera ciudad europea en romper relaciones con Israel".

La propia Thunberg anunció la flotilla el pasado 10 de agosto como "el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza", con "docenas" de embarcaciones que, el 4 de septiembre, confluirán con barcos de otros países del Mediterráneo, como Italia o Túnez.

La Global Sumud Flotilla cuenta con participantes de 44 países y apoyo de actores de renombre internacional como la estadounidense Susan Sarandon o el irlandés Liam Cunningham.

Coincidiendo con la salida de la flotilla, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó este lunes una propuesta al Gobierno para endurecer la respuesta a la llegada de la expedición, y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajen.