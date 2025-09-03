Activistas independientes confirman tres nuevos feminicidios en Cuba y el total sube a 29

Una de las víctimas es Damaris Ricardo Martinez, de 48 años, quien el pasado 28 de agosto fue atacada mortalmente por su pareja en su hogar de la localidad de Cueto, en la provincia de Holguín (noreste). El agresor se suicidó tras cometer el crimen, según refieren las activistas.

También en Holguín verificaron el crimen de Yolennis Rojas Rojas, de 32 años, ocurrido a manos de su expareja, en el barrio Corojal de La Palma, del municipio Rafael Freyre.

"Los dolorosos hechos sucedieron el 29 de julio y revelan la urgencia de sistemas de protección especializados que apoyen a las mujeres a salir de hogares violentos. Yolennis lo intentó y recibió el apoyo directo de su padre, quien resultó herido y casi muere", añaden.

El tercer feminicidio reportado es el de Dayli Villa Ortiz, de 24 años, asesinada el 25 de agosto por su pareja en el pueblo de Carlos Rojas, provincia de Matanzas (oeste), y según las feministas, el violento suceso fue presenciado por una de las tres hijas de la víctima.

Las activistas enviaron sus condolencias a los familiares y personas allegadas de las tres mujeres asesinadas.

Asimismo indicaron que actualmente están investigando tres hechos similares en la provincia oriental Santiago de Cuba (este), y las centrales Villa Clara (1) y en Camagüey (1).

En su más reciente informe, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo señalan "la tendencia a una mayor violencia contra los cuerpos de las mujeres, que se demuestra con agravantes en un número creciente de casos".

Su labor y la difusión en los medios independientes ha contribuido a poner el foco en estos casos. Estas plataformas insisten además en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género".

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en los medios estatales informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.