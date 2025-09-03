Al menos dos muertos en ataques israelíes contra diferentes puntos del sur del Líbano

El Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que una persona murió en un ataque con dron contra la aldea de Yater, en el distrito meridional de Bint Jbeil.

Posteriormente, el mismo departamento informó de que otra persona murió en "un ataque del enemigo contra la ciudad de Chebaa, en el sur del Líbano", sin aportar más detalles, aunque la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) indicó que el objetivo de la acción fue una casa de un particular.

Además, el medio estatal detalló que Israel atacó otros puntos del sur del Líbano, como una zona entre las localidades meridionales de Zrarieh y Ansar, sin que haya trascendido información sobre posibles víctimas mortales.

Estas acciones se producen un día después de que drones israelíes lanzaran cuatro granadas cerca del personal de la misión de paz de la ONU para el Líbano (FINUL) en el sur del país, en "uno de los ataques más graves" contra los cascos azules desde la entrada en vigor del alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego y, según su versión, suele tener como objetivo a miembros o instalaciones del grupo chií libanés Hizbulá.

Sus últimas acciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de Hizbulá.