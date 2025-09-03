Bruselas descarta actuar en una iniciativa ciudadana para reconocer "regiones nacionales"

La iniciativa, que recibió apoyo de representantes vascos y catalanes, entre otros, fue registrada por el Ejecutivo comunitario en 2019 y logró superar el millón de firmas necesarias para que Bruselas esté obligada a darle una respuesta.

En la misma, publicada hoy, la Comisión señala que algunas de las propuestas planteadas en la iniciativa se salen de las competencias de la Unión Europea puesto que "interferirían con la estructura constitucional existente" en los respectivos Estados miembros.

Y otras ya están cubiertas por la política de Cohesión actual gracias a las "robustas salvaguardas que promueven la inclusión y el trato igualitario de las minorías, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística", según explicó la institución en un comunicado.

Por lo tanto, el Ejecutivo comunitario no propondrá nueva legislación en respuesta a la misma, aunque "seguirá asegurando un acceso no discriminatorio a la financiación de la Unión" así como apoyando a los Estados para garantizar un trato igualitario a la hora de implementar la política de Cohesión, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los organizadores de la iniciativa pedían, en particular, que la política de cohesión social y territorial se lleve a cabo de modo que asegure que estas "regiones nacionales", incluidas áreas geográficas que no tienen competencias administrativas, mantengan sus características propias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ello, añadían, debía garantizarse la "igualdad de oportunidad en el acceso a varios fondos de la UE".

Se trata de la undécima iniciativa ciudadana a la que Bruselas da respuesta de las 121 registradas desde que se puso en marcha este instrumento, que permite a los europeos solicitar a la Comisión que actúe en un determinado ámbito si logran un apoyo suficiente, de al menos un millón de personas.

La Comisión Europea había rechazado en un primer momento el registro de esta iniciativa la primera vez que se presentó, en 2013, pero sus impulsores - un ciudadano húngaro y otro rumano - lo llevaron ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en 2016 sentenció que la Comisión había errado al rechazarla y anuló la decisión, con lo que Bruselas la registró finalmente en 2019.