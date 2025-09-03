Buena salud de población de atunes en el Pacífico Oriental alienta la reducción de vedas

"La población (de atunes) ha estado en muy buen estado y existe la oportunidad de flexibilizar un poco las medidas de conservación que tenemos. Por ejemplo, tenemos vedas de 72 días que podrían reducirse, posiblemente a unos 65, 68, lo que decidan los países", comentó el director ejecutivo de la CIAT.

La CIAT es la organización regional de ordenación pesquera responsable de la conservación y ordenación de los atunes, especies afines, especies asociadas y sus ecosistemas en todo el Océano Pacífico oriental, desde Canadá, en el norte, hasta Chile, en el sur.

Sus miembros son Belice, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Guatemala, Japón, Kiribati, Corea, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Taipei, Estados Unidos, Venezuela y Vanuatu.

Los países de la CIAT han pedido, por ejemplo, "eliminar el área de veda en alta mar correspondiente a tres días", o la de los barcos clase 4 (de una clasificación que va del 1 al 6 dependiendo del tamaño de la embarcación) "que es de un día", detalló Franco,

"El equipo científico ha recomendado como máximo 10 días de reducción de la veda", y se espera que en esta 103 reunión de la CIAT "se logre una decisión al respecto", sostuvo el director del organismo regional.

La buena salud de la población de atunes en el Pacífico oriental es producto de medidas como que "cada buque (pesquero de atún) tiene la obligación de hacer 72 días de veda, o el límite que sanciona a los buques que superan la captura de 1.200 toneladas al año del atún patudo".

"Cuando superas esa cantidad, pues se te agregan ocho días de veda, y entonces los barcos, los capitanes se cuidan mucho de no superar esa cifra porque, por supuesto, a nadie le interesa que el barco no pueda salir a pescar. Entonces, esa es una de las medidas que tenemos" para conservar la especie, afirmó Franco.

Además, hay desde el año 2002 "un número limitado de barcos que pueden pescar", el cual "se ha mantenido bastante estable, incluso por debajo de lo autorizado" en aquel año, y todas estas medidas y otras, "en conjunto, es lo que podemos atribuir que se encuentren buenas a las poblaciones de atún hoy en día", explicó el funcionario.

Franco señala que hay en total cinco organizaciones regionales como la CIAT en el mundo, y que "todas han adoptado medidas fuertes de restricción de la pesca de manera que esperan recuperar la condición de sus poblaciones" de la especie.

"El Índico ha hecho un trabajo fuerte, creo que fue la primera que manifestó una situación de mejora. El Atlántico creo que próximamente va a anunciar que su situación ha mejorado. De hecho se está hablando de un reparto de patudos, lo que significa que las condiciones han mejorado notablemente", señaló.

Y el más reciente informe "de la FAO dice que el 87 % de las poblaciones que pescan atún están en condiciones saludables y eso es un número muy alto. Así que creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo para que se pesque sosteniblemente".

La cita de la CIAT, que se celebra por segundo año consecutivo en Panamá, comenzó el pasado lunes y concluirá el próximo viernes, reúne a más de 20 países, organizaciones no gubernamentales y observadores, que participan de manera tanto presencial como virtual.

Además de los temas de conservación, la 103 reunión de la CIAT discute sobre el presupuesto para que la organización se mantenga, afirmó Franco a EFE.