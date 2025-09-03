Capturado en Colombia enlace del cartel de los Balcanes con mafias albanesas en Sudamérica

Bogotá, 3 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron en Bogotá a Samir Rosales Rodríguez, alias El Químico, acusado de ser el enlace entre el cartel de los Balcanes y las mafias albanesas con presencia en Sudamérica, informó este miércoles el director general de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.