Caricom urge a EEUU a que acciones contra Venezuela no amenacen la estabilidad regional

Los jefes de la diplomacia de Caricom se reunieron la semana pasada y, si bien la Secretaría del organismo no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el resultado de sus deliberaciones, el ministro de Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, declaró a la prensa que la reunión "se diseñó para abordar este tema".

Symmonds explicó que en la reunión se acordó enviar una carta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha sido redactada por Denzil Douglas, presidente de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, según las declaraciones publicadas este miércoles por los medios locales.

"Lo que intentamos hacer es trabajar a través de los canales diplomáticos para asegurarnos de que no haya sorpresas, de modo que se notifique, siempre que sea posible, sobre las acciones que tendrán un impacto regional previsible", afirmó Symmonds.

Sus declaraciones coinciden con el "ataque letal" llevado a cabo ayer por Estados Unidos en el Caribe contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua.

El ministro barbadense hizo hincapié en que es importante mantener un diálogo más sólido sobre estos temas para "evitar malentendidos y fortalecer la confianza mutua".

Al respecto, detalló que existen dos consideraciones principales para la región con respecto a la presencia militar estadounidense frente a Venezuela.

"La presencia de la armada estadounidense amenaza la postura tradicional del mar Caribe como zona de paz", lamentó Symmonds.

No obstante, señaló que lo que han visto es un enfoque claramente articulado por parte de Estados Unidos en el tema de las drogas y las armas.

"En ese sentido, creo que todos querríamos apoyarlo porque, si tiene éxito, nos ayuda a resolver los problemas" del tráfico de drogas y de armas ilegales en la región, apuntó.

Caricom, integrado por 15 países, todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, probablemente por diferencias entre sus miembros, algunos de los cuales son aliados de Venezuela.

El operativo estadounidense de ayer, que se saldó con once supuestos "narcoterroristas" eliminados, es el primer golpe que Estados Unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

Esta fuerza está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que Estados Unidos se despliega en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere "las riquezas naturales" de la nación suramericana, y rechazó nuevamente el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico.