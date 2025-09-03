Deutsche Bank: el Gobierno alemán ha dado pasos importantes pero son necesarias reformas

Sewing destacó la urgencia de reducir la burocracia, acelerar los permisos, unos precios de la energía más bajos, una reforma del sistema social y más flexibilidad en el mercado laboral.

Estos puntos decidirán el bienestar de Alemania y si el país es percibido como un lugar de innovación preparado para el futuro.

En definitiva se trata de mejorar la capacidad competitiva de la economía alemana, según Sewing.

Además, las reformas de Alemania pueden ser el motor para que otros países en Europa las apliquen también.

"Pero para eso el Gobierno alemán debe asumir un liderazgo también en la política económica como ya lo ha hecho el canciller alemán, Friedrich Merz, en la política exterior con éxito", añadió Sewing.

"Por eso necesitamos urgentemente el anunciado 'Otoño de las reformas'", enfatizó Sewing.

El consejero delegado de Deutsche Bank consideró que los inversores internacionales tienen mucho interés en Alemania pero quieren ver movimientos y no van a esperar eternamente.

"El mayor riesgo económico para Alemania no son los aranceles y otras barreras comerciales, sino nuestro desaliento, nuestra precaución, nuestra complicación", dijo el consejero delegado de Deutsche Bank.