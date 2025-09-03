El Ballet Nacional de España rompe con los clichés del flamenco en la Ópera de Roma

"El espectador va a estar ante una hora y media de música trepidante, que mezcla tradición y modernidad: desde el tecno hasta la guitarra española, desde la danza española más academicista hasta la danza estilizada, la escuela bolera, la danza contemporánea, la performance, el expresionismo absoluto… ", detalló a EFE Morau este miércoles, en la presentación del festival.

El espectáculo 'Afanador', que se representará por primera vez en Italia el 4 y 5 de septiembre, rinde homenaje al universo visual del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador, especialmente a sus libros 'Ángel Gitano' y 'Mil Besos', centrados en el flamenco andaluz.

Con 33 bailarines y 9 músicos en escena, fusiona danza, fotografía, música electrónica y tradición española para "romper los cánones del flamenco tradicionales" y situar al espectador "frente a una sesión fotográfica que cobra vida en escena".

"España emana una imagen de flamenco, de bata de cola, de tablao… que es maravillosa. Pero, ¿qué pasa si coges ese flamenco, ese tablao, y lo colocas en una sesión de rodaje? ¿Lo pones en blanco y negro, le pones una música techno encima? ¿Qué sucede?", explicó Morau.

El coreógrafo valenciano añadió que la obra plantea una reelectura contemporánea del imaginario flamenco a partir de la mirada del fotógrafo colombiano, "que, al mismo tiempo, él le ha 'robado' a España, porque lo ha observado, lo ha analizado, lo ha amplificado y lo ha hecho, de alguna manera, grotesco, y darle vida".

Alejado de los clichés y estereotipos, la propuesta busca aportar una mirada fresca y nueva a la tradición española, ofreciendo una lectura innovadora del flamenco, "una invitación a romper con lo esperado", concluyó el coreógrafo.

"No se trata de apropiarse del flamenco. Se trata de darle una lectura nueva", sentenció.

El Festival Romaeuropa celebra este año su 40 edición con una programación que se extiende hasta el 16 de noviembre con hasta 110 espectáculos en diferentes teatros de la capital italiana y más de 700 artistas de todo el mundo.

La presentación de 'Afanador' coincide además con las celebraciones por los 160 años de relaciones diplomáticas entre Italia y España, subrayando el carácter internacional y de hermanamiento cultural del espectáculo.

El embajador español en Italia, Miguel Fernández-Palacios, destacó la figura de Morau como "uno de los coreógrafos más reconocidos y queridos tanto en Italia como en España" y celebró que este festival sea "un encuentro entre misiones artísticas que trascienden fronteras".