El banco central surcoreano revisa al 0,7 % el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Seúl, 3 sep (EFE).- El Banco de Corea (BoK) revisó este miércoles al alza el crecimiento intertrimestral de la economía surcoreana en el segundo trimestre, elevándolo al 0,7 % frente al 0,6 % reportado anteriormente, tras incorporar mejoras en el desempeño de varios sectores.