El Gobierno británico presentará el presupuesto del Estado el 26 de noviembre

Londres, 3 sep (EFE).- El Gobierno británico informó este miércoles de que la titular de Economía, Rachel Reeves, presentará el presupuesto del Estado el próximo 26 de noviembre, un anuncio muy esperado para conocer las medidas del Ejecutivo para hacer frente al fuerte endeudamiento y el bajo crecimiento económico del Reino Unido.