El Gobierno de Portugal afirma que se harán las investigaciones necesarias sobre accidente

Lisboa, 3 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó que se van a llevar a cabo "las investigaciones necesarias" sobre las causas del accidente que ha dejado, este miércoles, al menos 15 muertos y 18 heridos, 5 de ellos graves, en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un popular funicular turístico de Lisboa.

03 de septiembre de 2025 - 17:40
En un comunicado, el Ejecutivo subrayó que la prioridad inmediata son las víctimas y que las autoridades competentes realizarán "a su debido tiempo" las investigaciones necesarias para conocer el motivo de "este lamentable accidente".

El Gobierno indicó que está "desde el primer momento" siguiendo la situación y la respuesta de los diferentes equipos de emergencia, protección civil, fuerzas de seguridad y transportes, a quienes les transmitió indicaciones para prestar todo el apoyo que se precise.

También apuntó estar en contacto "permanente" con el Ayuntamiento de Lisboa y colaboración "estrecha".

El Gobierno expresó, además, su "profunda consternación y solidaridad" con las víctimas y sus familias.

El funicular conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, en pleno centro turístico de la ciudad.

