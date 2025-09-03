El Gobierno de Portugal afirma que se harán las investigaciones necesarias sobre accidente

Lisboa, 3 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó que se van a llevar a cabo "las investigaciones necesarias" sobre las causas del accidente que ha dejado, este miércoles, al menos 15 muertos y 18 heridos, 5 de ellos graves, en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un popular funicular turístico de Lisboa.