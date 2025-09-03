El Gobierno de Portugal decreta un día de luto nacional por el accidente del funicular

Lisboa, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por la "tragedia" del accidente de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), que dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, tras descarrilar el turístico funicular del centro de Lisboa.