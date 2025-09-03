El partido gobernante de Guyana obtiene un amplio triunfo electoral, según datos parciales

El PPP/C se aseguraría un segundo mandato, tras ganar ocho de los diez distritos electorales con 242.498 votos, de acuerdo al resumen de los resultados realizado este miércoles por el Departamento de Información Pública.

Estos datos se basan en las actas de escrutinio de las distintas regiones, pero la Comisión Electoral todavía no ha hecho un anuncio oficial de los resultados de los comicios, celebrados el pasado lunes.

Estaba previsto que ese anuncio fuera este jueves, pero es posible que se retrase ya que la Comisión aceptó una solicitud de la opositora Alianza para la Unidad Nacional (APNU) para el recuento de los votos emitidos en un subdistrito de la Región Cuatro.

En esta región, según los datos disponibles, el PPP/C hizo historia al obtener la mayor cantidad de votos por primera vez en ese tradicional feudo electoral de APNU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El PPP/C ha tomado la delantera en las regiones Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Ocho y Nueve, mientras que el recién creado Invertimos en la Nación (WIN) arrebató a APNU las regiones Siete y Diez, con 109.066 votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

WIN fue creado hace tan solo tres meses por el empresario Azurddin Mohamed, quien está sancionado por Estados Unidos por corrupción pero ha logrado una gran popularidad.

El gran derrotado en los comicios es APNU, una coalición de seis partidos encabezada por el veterano Aubrey Norton, que dejaría de ser la mayor fuerza opositora para ceder este puesto al WIN.

Con los datos disponibles, Ali revalida para un segundo mandato, pero el presidente todavía no se ha pronunciado a la espera del resultado final que debe anunciar la Comisión Electoral.

Varios grupos de observadores internacionales elogiaron este miércoles a Guyana por un proceso electoral pacífico y sin contratiempos, pero lamentaron la desigualdad de condiciones entre los partidos políticos y la falta de normas claras de financiación de campañas.