El precio del oro revalida máximos históricos por encima de los 3.540 dólares la onza

Madrid, 3 sep (EFE).- El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, ha revalidado máximos históricos durante la madrugada de este miércoles al superar los 3.540 dólares por onza.