El presidente colombiano llega a Japón para fortalecer el comercio y las inversiones

La Presidencia colombiana confirmó la llegada de Petro en la red social X, horas antes de su encuentro con Ishiba, que dijeron busca "fortalecer las relaciones bilaterales" entre ambas naciones.

El mandatario se desplazará después a Osaka, donde el sábado visitará los pabellones de Japón, Colombia, Arabia Saudí y China en la Exposición Universal que tiene lugar en esa ciudad hasta el próximo 13 de octubre.

"La agenda estará enfocada en abrir nuevas oportunidades de comercio, diversificar exportaciones y atraer inversión extranjera", señaló la Presidencia sobre el primer viaje de Petro a Japón.

El pabellón de Colombia, que ocupa un área de 875 metros cuadrados, es el único Tipo A -construido por la propia nación- de un país latinoamericano en la Expo de Osaka y ofrece una "experiencia inmersiva" en el país, inspirado en Macondo y el universo literario del nobel Gabriel García Márquez, así como en su biodiversidad.

En la Expo de Osaka, el presidente asistirá también a la "ceremonia del Árbol de Colombia" en el Bosque de las Civilizaciones, y visitará además el pabellón Ciudad del Futuro.

Petro tiene previsto regresar a Colombia el próximo domingo, según un decreto de su despacho que designó como ministro delegatario con funciones presidenciales al titular de Interior, Armando Benedetti.

Colombia y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 25 de mayo de 1908 con la firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y mantienen un fluido intercambio comercial que incluye un acuerdo para la liberalización, promoción y protección de inversiones en vigencia desde 2015.

Según la Cancillería colombiana, Japón es, después de China, el segundo destino asiático de sus exportaciones excluyendo la minería y la energía, que en 2024 alcanzaron los 293 millones de dólares, un crecimiento del 3 % respecto a 2023 gracias principalmente a las exportaciones de café.

En materia de inversión, en los últimos cinco años Japón se posicionó como el segundo mayor inversor asiático en Colombia, también después de China.

El acumulado de la inversión extranjera directa (IED) de Japón en Colombia entre 2007 y 2023 ascendió a 760,9 millones de dólares, según datos oficiales.