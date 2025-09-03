El presidente del Consejo Europeo expresa sus condolencias por el accidente del funicular

"Recién llegado a París, recibí con profunda consternación la noticia de la gravedad del trágico accidente del Ascensor de la Gloria, que tuvo un profundo impacto en mi vida", aseguró vía redes sociales Costa en portugués para después añadir que "mis condolencias están con las víctimas, sus seres queridos y los heridos, a quienes les deseo una pronta recuperación".

"Expreso mi más sentido pésame a Portugal y a la ciudad de Lisboa", añadió

Este funicular es uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas .

Durante este miércoles, otros cargos europeos expresaron su pesar por lo sucedido.

"Entristecidos por la trágica pérdida de vidas en Lisboa tras el descarrilamiento del funicular de Gloria", aseguró la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, vía redes sociales.

"Nos solidarizamos con el pueblo portugués en este trágico momento", añadió la máxima representante de la diplomacia comunitaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó este miércoles sus condolencias en un mensaje publicado en portugués en redes sociales.

El Gobierno portugués ha anunciado que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido y ha decretado día de luto nacional para mañana, 4 de septiembre.

Las cifras provisionales de víctimas podrían variar en las próximas horas ya que cinco de los heridos se encuentran en estado grave.