El primer ministro interino de Tailandia propone al rey disolver el Parlamento

"Ayer decidí presentar una petición real. Ahora, debemos esperar a que el proceso democrático y constitucional siga su curso", señaló hoy Phumtham ante los medios en la Casa de Gobierno en Bangkok.

El anuncio del primer ministro interino llega después de que el partido con mayor representación parlamentaria, el reformista Partido del Pueblo (PP), anunciara la víspera que apoyará al candidato de la formación opositora Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, para que se convierta en el próximo dirigente de Tailandia.

El aval del PP a Anutin en el proceso en la Cámara de Representantes para elegir al sucesor de la destituida Paetongtarn convertiría a este veterano en el nuevo primer ministro de Tailandia, si bien el partido no entraría a formar parte del posible nuevo Gobierno.

Anutin fue ministro de Interior en el Ejecutivo de Paetongtarn y de Sanidad durante la pandemia de covid-19, y en su historial político figura haber convertido a Tailandia en el primer país de Asia en terminar con la persecución del consumo de marihuana.

La intención del primer ministro interino, cuyo partido, el Phue Thai, lleva como aspirante a Chaikasem Nitisiri (convertido en ministro de Justicia en 2013), es disolver la cámara baja y convocar elecciones, para lo cual necesita aprobación real.

El PP debía decidir a quién brindar su apoyo, pues no figura entre los partidos que pueden presentar una opción propia de candidato.

La formación reformista fue fundada en agosto de 2024 a raíz de la disolución por una decisión judicial de la formación Move Forward (Avanzar), que arrasó en las elecciones de 2023 pero no pudo gobernar debido al bloqueo del anterior Senado.

El proceso para escoger a un nuevo primer ministro de Tailandia se produce después de que el Tribunal Constitucional destituyera del cargo a Paetongtarn, hija del poderoso político Thaksin Shinwatra, por criticar el rol de un comandante del Ejército en el histórico conflicto territorial con Camboya.

Las críticas de la ex primera ministra al militar se produjeron durante una conversación telefónica con el influyente político camboyano Hun Sen, que filtró la llamada.